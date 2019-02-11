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ريال مدريد يفاوض نيمار.. ونجمان كبيران في "الخطة ب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال موقع "فوكس سبورتس" إن ريال مدريد يرغب بشدة في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في الميركاتو الصيفي المقبل، مضيفا أنه وضع نجمان بديلان في حال فشل الصفقة.



وذكر المصدر أن ريال مدريد يتفاوض منذ فترة مع نجم باريس سان جرمان الفرنسي، في محاولة لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه ابتداء من الموسم المقبل.


وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن نيمار سيغادر الفريق الباريسي، في حال فشل في إحراز لقب دوري أبطال أوروبا هذه السنة.


وكان مسؤولو النادي الملكي قالوا في وقت سابق إنهم يرغبون في التعاقد مع نيمار، على اعتبار أنه في نفس مستوى البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي خلف رحيله فراغا كبيرا في هجوم النادي الإسباني.


وكشف "فوكس سبورتس" أنه في حال فشلت صفقة نيمار، ستتوجه إدارة الفريق الريالي صوب نجم أتليتكو مدريد، أنطوان غريزمان. وتابع "الخيار الثالث للريال هو لاعب برشلونة، كوتينيو".


وصرحت برشلونة أنها لا تمانع استقبال العروض بشأن الأندية الراغبة في خدمات كوتينيو، مشيرة إلى أنها مستعدة لبيعه "في حال كان الثمن معقولا".


وقبل أيام، طمأن الألماني توماس توخل، مدرب باريس سان جرمان، الجماهير بشأن حالة لاعبه نيمار، عقب الإصابة التي تعرض لها.


وقال إن نيمار بات "أفضل بكثير" بعد بداية علاجه من الإصابة في مشط القدم، التي ستبعده عن الملاعب حتى أبريل المقبل.


تصوير - afp




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