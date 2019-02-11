دبورية - وفاة الشاب احمد خالد منداوي 26 عاما بنوبة قلبية

إنتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم في قرية دبورية المأسوف على شبابه احمد خالد منداوي عن عمر يناهز ال ٢٦ ربيعًا اثر نوبة قلبية .وسيشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الاخير اليوم عند صلاة الظهرللفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان