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دبورية - وفاة الشاب احمد خالد منداوي 26 عاما بنوبة قلبية



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إنتقل الى رحمة الله تعالى صباح اليوم في قرية دبورية المأسوف على شبابه احمد خالد منداوي عن عمر يناهز ال ٢٦ ربيعًا اثر نوبة قلبية .

وسيشيع جثمانه الطاهر الى مثواه الاخير اليوم عند صلاة الظهر 

للفقيد الرحمة ولذويه الصبر والسلوان 




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