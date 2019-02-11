دبورية - وفاة الشاب احمد خالد منداوي 26 عاما بنوبة قلبية

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فجعت مدينة شفاعمرو بوفاة الشاب عطا عبدالله قدري إثر مرض عضال . وسيشيع جثمانه...
انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج أحمد حسين ذياب غدير أبو صالح من بير...
عائلة الزعبي في الناصرة والقضاء , والدة الفقيد , ارملته واولاده وأشقاؤه عنان...
توفي الشيخ سلامة البطيحات "ابو سليمان" الليلة الماضية ابن قرية الغراء غير...
انتقل الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، طيب الذكر، عبد الكريم مصطفى عبد...
آل زعبي ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية الحاجة أنعام احمد زعبي (أم...
انتقل الى رحمة الله تعالى، من قرية نين، علي راشد سليم زعبي.عن عمر يناهز 63 عاماً...
فجعت قرية ترشيحا بوفاة الصيدلانية عبير غرزوزي - ام كريم ( 50 عاماً) وسيشيّع جثمانها...
انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية الطيبة الزعبية ، الحاجة خضرة محمود صالح...