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اتهام شاب 28 عاما من سخنين بطعن مشجع بسكين بيده في ستاد الدوحة والتسبب له باصابة متوسطة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قدمت النيابة العامة لواء الشمال , لائحة اتهام بحق شاب 28 عاما من سخنين بتهمة طعن مشجع لفريق اتحاد ابناء سخنين في ستاد الدوحة بسخنين يوم 27-1-2019 بعد انتهاء مباراة لفريق اتحاد ابناء سخنين .


وكان الشاب الذي تعرض للطعن وهو مشجع للفريق اصيب باصابات متوسطة ونقل على اثرها للعلاج في المستشفى .

واشارت الشرطة في بيانها ان المتهم كان تقدم نحو مدرج الجمهور وبيده سكين واعتدى على المشجع وطعنه بيده اليسرى مما تتسبب باصابته ونقله للمستشفى هناك اجتاز عملية جراحية .

وطلبت النيابة من المحكمة اعتقال المتهم الى حين انتهاء الاجراءات القانونية بحقه .


الصورة توضيحية 
اتهام شاب 28 عاما من سخنين بطعن مشجع بسكين بيده في ستاد الدوحة والتسبب له باصابة متوسطة




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