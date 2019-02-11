اتهام, شاب, 28, عاما, من, سخنين, بطعن, مشجع, بسكين, بيده, في, ستاد, الدوحة, والتسبب, له, باصابة, متوسطة,

قدمت النيابة العامة لواء الشمال , لائحة اتهام بحق شاب 28 عاما من سخنين بتهمة طعن مشجع لفريق اتحاد ابناء سخنين في ستاد الدوحة بسخنين يوم 27-1-2019 بعد انتهاء مباراة لفريق اتحاد ابناء سخنين .

الصورة توضيحية

وكان الشاب الذي تعرض للطعن وهو مشجع للفريق اصيب باصابات متوسطة ونقل على اثرها للعلاج في المستشفى .واشارت الشرطة في بيانها ان المتهم كان تقدم نحو مدرج الجمهور وبيده سكين واعتدى على المشجع وطعنه بيده اليسرى مما تتسبب باصابته ونقله للمستشفى هناك اجتاز عملية جراحية .وطلبت النيابة من المحكمة اعتقال المتهم الى حين انتهاء الاجراءات القانونية بحقه .