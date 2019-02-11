شيخ, العراقيب, صياح, الطوري, خلال, محاكمة, اليوم, بتهمة, اهانة, القضاء, :, حافظوا, على, الارض, والهوية, فهي, اغلى, ما, نملك,

عقدت اليوم الاثنين في محكمة الصلح في بئر السبع جلسة ضمن محاكمة الشيخ صياح الطوري من العراقيب غير المعترف فيها من النقب .

وخلال الجلسة ومع دخول الشيخ صياح الة قاعة المحكمة حيا الاهالي الذين وصلوا الى المحكمة وقال :" اطلب منكم من امتنا المحافظة على الأرض والهوية فهي أغلى ما نملك ".ولم تصدر المحكمة بعد قرارها بشأن الشيخ صياح الطوري الذي يحاكم بتهمة اهانة القضاء ومن المتوقع ان تعقد المحكمة جلسات اخرى في القضية .