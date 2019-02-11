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اختفاء اثار الطالبة دميانا حزبون 15 عاما من الناصرة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت شرطة الناصرة صباح اليوم الاثنين انها تقوم باعمال بحث عن الطالبة دميانا حزبون 15 عاما والتي فقدت اثارها منذ منذ يوم 3-2-2018 .


واشارت الشرطة ان الطالبة خرجت من بيتها بدون هاتف وفقد الاتصال بها .

وطلبت الشرطة من الاهالي المساعدة في اعمال البحث والاتصال بالشرطة للادلاء باي معلومة تخص المفقودة.




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