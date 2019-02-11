اختفاء, اثار, الطالبة, دميانا, حزبون, 15, عاما, من, الناصرة,

اعلنت شرطة الناصرة صباح اليوم الاثنين انها تقوم باعمال بحث عن الطالبة دميانا حزبون 15 عاما والتي فقدت اثارها منذ منذ يوم 3-2-2018 .

واشارت الشرطة ان الطالبة خرجت من بيتها بدون هاتف وفقد الاتصال بها .وطلبت الشرطة من الاهالي المساعدة في اعمال البحث والاتصال بالشرطة للادلاء باي معلومة تخص المفقودة.