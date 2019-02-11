ترامب, :, قريبا, نسيطر, على, كل, ما, امتلكه, داعش,

أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة ستسيطر قريبا على 100 بالمئة من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش المتشدد في سوريا.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر قبل ساعات قائلا إن "الولايات المتحدة سوف تسيطر قريبا على نسبة 100 بالمئة من أراضي تنظيم داعش في سوريا".وختم ترامب تغريديه بتساؤل قائلا: "هل تصدقون ذلك؟"، في إشارة إلى وسائل إعلام أميركية تعارض سياسات الرئيس الأميركي وتشكك في قدرة واشنطن على تنفيذ انسحابها من سوريا.وتأتي تغريدة ترامب بعد 4 أيام من تصريحات له قال فيها إن الإعلان الرسمي عن تحرير كامل الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق، ربما يكون الأسبوع المقبل.وقال ترامب أمام أعضاء التحالف الدولي ضد داعش في واشنطن إن "الجنود الأميركيين وشركائنا في التحالف وقوات سوريا الديمقراطية حرروا على الأرجح كامل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا والعراق".وتتقاطع تغريدة ترامب مع تصريحات قائد القيادة العسكرية المركزية الأميركية، الجنرال جوزيف فوتيل، الذي توقع الأحد، أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا.وحذر فوتيل، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، من أن توقيت الانسحاب على وجه الدقة يتوقف على الوضع في سوريا.ويشن مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية، بدعم من الولايات المتحدة، هجوما نهائيا ضد الجيوب الأخيرة التي يسيطر عليها تنظيم داعش شمال شرقي سوريا قرب الحدود العراقية.وسئل فوتيل عما إذا كان سحب القوات الأميركية التي يتجاوز عددها ألفي جندي سيبدأ خلال أيام أو أسابيع، فقال: "ربما أسابيع. ولكن مرة أخرى هذا كله يحدده الوضع على الأرض".وساهم إعلان ترامب المفاجئ في ديسمبر الماضي بشأن سحب القوات الأميركية من سوريا، في تقديم وزير الدفاع جيم ماتيس استقالته.