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كشف موقع "كوت أوف سايد"، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، أن النجم البرتغالي...
سحق مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي بسداسية نظيفة مساء الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن...
كشف تقرير صحفي فرنسي، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، يفكر...
أبرز إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، صعوبة مواجهة أتلتيك بلباو المقررة...
حقق ريال مدريد، الانتصار بنتيجة 3-1، في ديربي العاصمة الإسبانية، ضد جاره اللدود...
واصل مانشستر يونايتد، نتائجه المبهرة بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار...
كشف تقرير صحفي إسباني، أن إدارة برشلونة وضعت شرطين لاتخاذ قرار التضحية...
أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة...
تعرض سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، لسخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي،...
في تصريح قد يكون صادما لعشاق ليونيل ميسي وفريقه برشلونة، قال رئيس النادي...