بهدف من ضربة رأسية، شارك كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في تحقيق انتصار جديد في الدوري الإيطالي، جاء على حساب ساسولو، الأحد، واستعادة حامل اللقب فارق 11 نقطة في الصدارة عقب الفوز 3-صفر.

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وارتقى الدون البرتغالي عاليا ليحول من ركلة ركنية كرة في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 70، محرزا هدفه الـ18 في الدوري والـ20 في كافة المسابقات بموسمه الأول مع يوفنتوس.وأحرز كريستيانو رونالدو هذا العدد، 20 هدفا، على الأقل، في آخر 13 موسما مع يوفنتوس وقبله ريال مدريد ومانشستر يونايتد.لكن حديث الأرقام والإنجازات لم يكن كل ما واجهه رونالدو في المباراة، وإنما تجاوز الأمر ذلك إلى مشهد بدأ مقلقا، وانتهى بشكل طريف.. إلى حد ما.ففي الشوط الثاني من عمر المباراة ظهر رونالدو في موقف نادر "وجها لوجه" مع مشجع اقتحم الملعب قاصدا النجم البرتغالي بالذات.واقتحم المشجع نصف العاري الملعب، بعدما هرب من أفراد الأمن، ليصل إلى بعد سنتيمترات قليلة من رونالدو، ويباغته بأداء احتفاله الشهير بطريقة القفزة المرتفعة في الهواء.وتصرف رونالدو، الذي عادة ما ينأى بنفسه بعيدا عن مقتحمي الملاعب، بشكل مختلف مع هذه المرة، إذ لم يتحرك مبتعدا عن المشجع، وإنما ربت بهدوء على وجهه، قبل أن يسحبه أفراد الأمن الذين هرعوا إلى داخل المستطيل الأخضر بعيدا.الطريف أن رونالدو احتفل هذه المرة بطريقة مختلفة هذه المرة بعد إحراز هدفه الثاني، إذ ذهب إلى زاوية الملعب وقفز للاحتفال بطريقته المتوقعة، لكنه بدلا من ذلك على طريقة زميله الأرجنتيني باولو ديبالا عقب الوثبة.ورأى البعض أن يكون ذلك الاحتفال المختلف مرتبطا بمردود ديبالا في الفترة الأخيرة، إذ يعاني اللاعب الأرجنتيني من تراجع المستوى، مما جعل رونالدو يسانده بالاحتفال على طريقته.يشار إلى أن يوفنتوس حافظ، بالفوز على ساسولو، على سجله دون خسارة هذا الموسم، ورفع رصيده في الصدارة إلى 63 نقطة من 23 مباراة، بينما ظل ساسولو في المركز 11 برصيد 30 نقطة.