طائرة, ركاب, تهبط, اضطراريا.., والسبب, القهوة, والشاي, !!,

كلمات متعلقةطائرة, ركاب, تهبط, اضطراريا.., والسبب, القهوة, والشاي, !!,
دفع غزو للدببة القطبية المسؤولين في أرخبيل نوفايا زيمليا لإعلان حالة الطوارئ،...
نفق في الهند أكبر فيل آسيوي معمر عن عمر يناهز 88 عاما، وقد حصلت عليه عائلة "Travancore"...
قال زعيم حزبي في تايلاند، إن أميرة في البلاد ستترشح لرئاسة الحكومة في الانتخابات...
نصح عالم نفس إسباني بضرورة الامتناع عن نشر كل خطوة من حياتك وجميع صورك في شبكات...
صعقت شابة أمريكية عندما عادت إلى منزلها ليلا ووجدت رجلا يرتدي ملابسها ويختبئ في...
ذكر موقع "New York Post" أن المنزل الذي قضى فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طفولته...
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن سبب عدم تعرض الطيور للصعق كهربائيا عند وقوفها...
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية زواج شديدة الغرابة، انتهت بالطلاق بعد عقد...
أجهز عداء أمريكي على أسد جبل يافع خنقا، عندما هاجمه فجأة في محمية طبيعية في ولاية...
أعلنت شركة فيسبوك عن إطلاق ميزة "إلغاء الإرسال" (unsend)، التي طال انتظارها، ما يمنح...