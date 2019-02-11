الملاكم, بطل, العالم, حبيب, نور, محمدوف, يزور, المسجد, الاقصى, المبارك,

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اعلنت شرطة الناصرة صباح اليوم الاثنين انها تقوم باعمال بحث عن الطالبة دميانا...
بعد مشوار طويل داما سنين حتى بدأ حلمنا وطموحاتنا تتحقق فقد شارك طلاب منتخب نادي...
عقد المجلس المحلي جديدة المكر مساء امس الاحد، امسية خاصة حول تخطيط اقامة مدينة...
لقي الشاب محمد عبدالله ابو زينة 29 عاما من قرية سالم مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر...
يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا، ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة، مع...
اصيب شاب من مدينة ام الفحم بجراح طفيفة اثر سقوطه بعد اطلاق النار عليه في حي ابو...
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الليلة، أن المتهم بقتل المستوطنة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 20 عاماً اصيب...
أفضت تحصيلات المدرسة الإعداديّة عيلوط عن تفوّقٍ للمدرسة في كلّ مجالات التحصيلات...
اِيمانا منها بعدالة القضية وضرورة القيام بالواجب الوطني تجاه قضايا الأرض...