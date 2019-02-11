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الملاكم بطل العالم حبيب نور محمدوف يزور المسجد الاقصى المبارك



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



زار الروسي بطل العالم الملاكم حبيب نور محمدوف امس الاحد  مدينة القدس والمسجد الاقصى المبارك.


وخلال زيارته في المسجد الاقصى المبارك وبعد الصلاة تجول في رحالب المسجد برفقة عدد من مسؤولي الاوقاف الذن رحبوا به في مدينة القدس ورحاب المسجد الاقصى المبارك .

وكان الملاكم طلب من الاشخاص الذين قاموا بتصويره:"ارجوكم بدون تصوير فقد جئت للعبادة فقط وليس للشهرة".




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