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روسيا: طوارئ بعد "غزو" الدببة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دفع غزو للدببة القطبية المسؤولين في أرخبيل نوفايا زيمليا لإعلان حالة الطوارئ، وذلك بحسب ما قالته وسائل إعلام محلية أمس السبت بالتوقيت المحلي.



وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن الدببة بدأت في التجمع بالقرب من مستوطنات بشرية في منطقة أرخانجلسك، حيث تم رصد ما لا يقل عن 52 دباً بالقرب من التجمعات البشرية في بيلوشيا جوبا.


وأضافت الوكالة أن نحو 6 إلى 10 دببة كانت متواجدة بصورة دائمة في أرض المستوطنات، ووقعت حالات لهجوم دببة على المواطنين بالإضافة إلى دخولها للمباني السكنية والمكاتب.


وقال حاكم منطقة أرخانجلسك والحكومة الإقليمية في بيان إن "حالة الطوارئ سببها الغزو الكبير للدببة القطبية في المناطق السكنية"، وأضاف أن "السكان والمدارس والحضانات تقدمت بشكاوى شفوية ومكتوبة تطالب بضمان السلامة في المستوطنة"، وأوضح "المواطنون خائفون، هم يخشون مغادرة منازلهم وعدم انتظام روتينهم اليومي".


وأفادت الوكالة بأنه تم وضع حواجز إضافية بالقرب من الحضانات، كما يتم استخدام مركبات خاصة لنقل أفراد الجيش والموظفين للعمل، ورفضت هيئة معنية بشؤون البيئة منح تراخيص لقتل الدببة، حيث أنها من فصائل معرضة لخطر الانقراض.


يشار إلى أن ذوبان الثلج القطبي يدفع الدببة للهجرة نحو الجنوب بحثاً عن الطعام.




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