4, أطعمة, تساعدك, على, النوم, بشكل, أفضل,

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منذ قرون وإلى يومنا، تعتمد الكثير من الشعوب على بعض الأطعمة التي تعتبر بمثابة...
على مر السنين، كانت النساء وحدهن من يتحمل عبء وسائل منع الحمل، ويتعرضن في ذلك إلى...
حث مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة، أطباء البلاد على توخي اليقظة إزاء نوع نادر...
يتداول الناس بعض النصائح الصحية، دون سند علمي، في بعض الأحيان، لكن الكثير من تلك...
حذرت دراسة حديثة، من تناول الأرز والمعكرونة إذا كانت مطبوخة منذ بضعة أيام وتم...
إن النظافة مسألة شخصية بحتة وهناك اختلافات في عادات النظافة، التي تناسب كل شخص....
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توصل علماء من جامعة طوكيو اليابانية إلى أن الاحترار العالمي يسبب انخفاض مستوى...