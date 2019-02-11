تفاصيل, محاولة, انقلاب, ضد, أبو, بكر, البغدادي,

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أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على أن الولايات المتحدة ستسيطر قريبا...
قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، صباح اليوم الإثنين، تعقيبا على...
زعم وزير الخارجية السعودي، عادل جبير، امس الأحد، في مقابلةٍ عبر شبكة "سي بي إس"، أن...
أثار الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، الكثير من الجدل عقب احتفاله ضد أتلتيكو في...
طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، السبت، بإنهاء استهداف الأطفال في...
طالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مجلس الامن الدولي بإدانة عملية...
في باريس أصيب اليوم ثلاثة اشخاص بجروح أحدهم شرطي خلال مواجهات بين متظاهرين من...
أدى إعلان نائبتين مسلمتين في الحزب الديمقراطي الاميركي دعمهما لحملة لمقاطعة...
أفادت صحيفة "الحياة" اللندنية في تقرير من رام الله أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية أن لقاءه الثاني مع زعيم كوريا...