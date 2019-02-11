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تالق طلاب منتخب نادي الاوائل باسم مكابي الناصره في بطولة السباحة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




بعد مشوار طويل داما سنين حتى بدأ حلمنا وطموحاتنا تتحقق فقد شارك طلاب منتخب نادي الاوائل باسم مكابي الناصره وهو الفريق الوحيد الرسمي في الناصره في السباحه، وذلك يوم الجمعه الماضي في تاريخ 8/2 باول مسابقه رسميه ضمن تسجيله في الدوري الاسرائيلي التابع لاتحاد السباحه الاسرائيلي ( איגוד השחיה ) . ولقد اشترك طلاب المنتخب للجيل الصغير ( من جيل 10 سنوات حتى جيل 13 سنه ) في بطولة الجليل الاعلى التي اقيمت في מבואות החרמון وايضا في نفس اليوم اشترك الجيل الاكبر ( من جيل 14 وما فوق ) في بطولة نتانيا الدوليه التي اقيمت في بركة فينجيت الاولمبيه .


ولقد حصل طلابنا على نتائج مشرفه جدا مع العلم بان الفرق المشتركه تعد من اقوى الفرق في الدوله ولكن جنود مكابي الناصره ( نادي الاوائل ) بعزيمه واراده قويه حصلوا على نتائج رائعه.


- حازت البطله غنى ابو تايه على المرتبه الاولى في السباحه الحره لمسافة 200 متر لمواليد 2009 

- حازت البطله غنى رفيديه على المرتبه الثانيه في السباحه الحره لمساقة 200متر لمواليد 2009.

- حاز البطل باسم مخزومي على المرتبه الثانيه في سباحة الحره لمسافة 200 متر لمواليد 2009 وايضا حاز على المرتبه الثالثه في سباحة الصدر لمسافة 100 متر .

- حازت البطله رين عبده على المرتبه الاولى في السباحه الحره لمسافة 200 متر لمواليد 2008 وايضا حازت على المرتبه الثانيه في سباحة الظهر لمسافة 100 متر .

- حازت البطله ميرال ابو داهوود على المرتبه الثانيه في سباحة الصدر لمسافة 100 متر لمواليد 2007.

- حاز البطل جاد بضعان على المرتبه الثالثه في سباحة الصدر لمسافة 100 متر لمواليد 2006.

- حاز البطل جوزيف دبيني على المرتبه الثانيه في سباحة الظهر لمسافة 100 متر لمواليد 2005 وايضا حاز على المرتبه الثالثه في السباحه الحره لمسافة 200 متر .

- حاز البطل جميل صعب على المرتبه الثانيه في السباحه الحره لمسافة 200 متر لمواليد 2005 .

وايضا اخص بالذكر الطلاب الذين اشتركوا في بطولة نتانيا الدوليه كأول مشاركه على مستوى عالمي . الابطال فرنسيس عبود وحموده هريش ويلين زعبي وجنى عثامله وتالا نجم ونهى عابد .


شكر خاص لمدربين نادي الاوائل على العطاء والتضحيه وايضا اشكر جميع الاهالي الكرام الذين رافقونا ودعمونا وشجعونا .




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