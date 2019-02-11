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أبو مرزوق: يجب التوافق على 3 قضايا أساسية في حوار موسكو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، صباح اليوم الإثنين، تعقيبا على حوار الفصائل الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة الروسية موسكو اعتبارا من اليوم ان "الحوار الفصائلي ينطلق الساعة الحادية عشر في موسكو، مع اصرار بالخروج من الحالة الراهنة".



وأضاف أبو مرزوق في تغريدة عبر (تويتر) : "لعل أهم ما يجب التوافق عليه ثلاث قضايا أساسية: الأولى، التصدي لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، والثانية هي الوحدة الوطنية وترتيب بيتنا الفلسطيني، فيما الثالثة تتمثل بالحصار المفروض على أهلنا في غزة".
 
ينطلق الحوار الفصائلي الساعة الحادية عشر في موسكو مع اصرار بالخروج من الحالة الراهنة، ولعل أهم ما يجب التوافق عليه ثلاث قضايا أساسية:

الأولى: التصدي لكل مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

الثانية: الوحدة الوطنية وترتيب بيتنا الفلسطيني.

الثالثة: الحصار المفروض على أهلنا في غزة.




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