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مصرع محمد ابو زينة بإطلاق نار على مدخل بيته بسالم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




لقي الشاب محمد عبدالله ابو زينة 29 عاما من قرية سالم مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر تعرضه لإطلاق نار على مدخل بيته في القرية .



وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث .


وتلقت طواقم الإسعافات بلاغا عن جريح في قرية سالم، وعلى الفور وصل طاقم طبي للمكان، وعثر على شاب مصاب بجروح بالغة الخطورة، وعليه أثار إطلاق رصاص، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته متأثرا بجروحه، بعد محاولات إنعاش وإنقاذ لحياته.


إلى ذلك، تم تبليغ الشرطة التي وصلت للمكان وأغلقت موقع الجريمة، وشرعت بالتحقيقات وجمع الأدلة والبيانات من ساحة الجريمة، فيما تم نصب الحواجز على الطرقات الرئيسية بحثا عن المشتبه بهم بارتكاب الجريمة، الذين هربوا من المكان بسيارة أو بدراجة نارية.




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