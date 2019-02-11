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الجبير: نجهل مكان جثة خاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



زعم وزير الخارجية السعودي، عادل جبير، امس الأحد، في مقابلةٍ عبر شبكة "سي بي إس"، أن السلطات السعودية، لا تعرف مكان جثة الصحافي جمال خاشقجي، رغم أنها تحتجز الفريق السعودي الذي يشتبه بأنه نفذ عملية قتله التي نُفِّذت في 2 تشرين الأول/ أكتوبر، في قنصلية بلاده في إسطنبول.



وذكر الجبير أن مسؤولين سعوديين تصرفوا "خارج إطار صلاحياتهم" ونفذوا الجريمة، مؤكدا أنه تم توجيه اتهامات رسمية لـ11 شخصا في إطار القضية، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".


وقال الجبير "لا نزال نحقق"، حينما سُئِل عن السبب الذي يدفع الموقوفين لعدم الإفصاح عن مكان وجود الرفات، مضيفًا: "لدينا الآن احتمالات عدة ونسألهم ماذا فعلوا بالجثة. أعتقد أن هذا التحقيق جار وأتوقع أن نتمكن في النهاية من معرفة الحقيقة".


وجرت المقابلة مع الجبير ، يوم الجمعة تزامنا مع تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المهلة التي حددها الكونغرس له لتحديد قتلة خاشقجي، الذي كان يكتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها علنًا ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.


وفي حين خلصت وكالة الاستخبارات المركزية إلى أن ولي العهد النافذ، هو من أمر على الأرجح بقتل خاشقجي، تهرب البيت الأبيض من هذه الخلاصة وسط إصرار الرياض على النفي.




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