الطقس - غائم جزئي وفرصة ضعيفة لتساقط امطار متفرقة

يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما جزئيا، ولا يطرأ اي تغير على درجات الحرارة، مع بقاء فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار خاصة على المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلاتها السنوية وتكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تتحول خلال ساعات الليل الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، وتدني مدى الرؤيا الأفقية، وخطر التزحلق على الطرقات.