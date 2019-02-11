الطقس - غائم جزئي وفرصة ضعيفة لتساقط امطار متفرقة

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لقي شاب 29 عاما من قرية سالم مصرعه صباح اليوم الاثنين اثر تعرضه لإطلاق نار داخل بيت...
اصيب شاب من مدينة ام الفحم بجراح طفيفة اثر سقوطه بعد اطلاق النار عليه في حي ابو...
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الليلة، أن المتهم بقتل المستوطنة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 20 عاماً اصيب...
أفضت تحصيلات المدرسة الإعداديّة عيلوط عن تفوّقٍ للمدرسة في كلّ مجالات التحصيلات...
اِيمانا منها بعدالة القضية وضرورة القيام بالواجب الوطني تجاه قضايا الأرض...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نشاط مبادر به...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نهاية الأسبوع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:قدمت النيابة العامة...
يتّضح من معطيات جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) المبنيّة على أساس معطيات دائرة الإحصاء...