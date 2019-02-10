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اصابة شاب اثر سقوط بعد اطلاق النار عليه في ام الفحم



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اصيب شاب من مدينة ام الفحم بجراح طفيفة اثر سقوطه بعد اطلاق النار عليه في حي ابو لاحم بالمدينة , وبحسب المعلومات الاولية أن الشاب اصيب اثر سقوطه اثناء هروبه ونجا من اطلاق النار .

الشاب نقل للمستشفى ووصفت حالته بالطفيفة ,الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب اثر سقوط بعد اطلاق النار عليه في ام الفحم




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