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مانشستر سيتي يحطم تشيلسي بسداسية مهينة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سحق مانشستر سيتي ضيفه تشيلسي بسداسية نظيفة مساء الأحد، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من رحيم سترلينج (4 و80) وسيرجيو أجويرو (13 و19 و56) وإلكاي جوندوجان (25).
وبهذه النتيجة، يستعيد مانشستر سيتي صدارة المسابقة، بفارق الأهداف عن ليفربول، برصيد 65 نقطة لكل منهما، علما بأن سيتي لعب مباراة أكثر، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 50 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف وراء الخامس آرسنال.




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