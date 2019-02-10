الشاباك:, المستوطنة, أوري, قتلت, على, خلفية, قومية,

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الليلة، أن المتهم بقتل المستوطنة التي عثر على جثتها الخميس الماضي، جنوب القدس، قد نفذ عملية القتل على خلفية قومية.

وسمح "الشباك" بنشر تفاصيل تتعلق بالقضية، ذكر خلالها أن عملية قتل المستوطنة أوري انسباخر عُدّت عملية "إرهابية" نفذت بدافع "قومي".وأضاف "الشاباك" أن عرفات ارفاعية (29 عاما) من الخليل، اعترف بتنفيذ عملية القتل، وأعاد تمثيلها أمام محققي جهاز الامن الإسرائيلي، والشرطة.وسيمثل ارفاعية غدا أمام محاكمة في مقر جهاز الأمن العام الإسرائيلي ، وسيطلب المحققون تمديد فترة اعتقاله لاستكمال التحقيق معه.وزار مساء اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة عائلة أنسباخر في مستوطنة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وأخبروا العائلة أن دافع القتل "قومي".وقال نتنياهو لوالدي أوري: "لا أعرف كم هذا الأمر مفاجئ ، لكنني أردت أن تعرفوا بالأمر".