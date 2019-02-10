اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, طبريا,

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أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الليلة، أن المتهم بقتل المستوطنة...
أفضت تحصيلات المدرسة الإعداديّة عيلوط عن تفوّقٍ للمدرسة في كلّ مجالات التحصيلات...
اِيمانا منها بعدالة القضية وضرورة القيام بالواجب الوطني تجاه قضايا الأرض...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نشاط مبادر به...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نهاية الأسبوع...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:قدمت النيابة العامة...
يتّضح من معطيات جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) المبنيّة على أساس معطيات دائرة الإحصاء...
عقد وفد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، ظهر اليوم الأحد، جلسة مع...
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء إلى دعم فكرة...
قرر المحامي أحمد مصالحة المنافسة على رئاسة نقابة المحامين- فرع الشمال، في...