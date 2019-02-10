اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, طبريا,

الطواقم الطبية قامت بنقل الشاب الى المستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالطفيفة , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 20 عاماً اصيب بعيارات نارية تم اطلاقها من سيارة عابرة في شارع شاؤول هميلخ في مدينة طبريا مساء اليوم الاحد .

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