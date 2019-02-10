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اصابة شاب باطلاق نار في طبريا



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 20 عاماً اصيب بعيارات نارية تم اطلاقها من سيارة عابرة في شارع شاؤول هميلخ في مدينة طبريا مساء اليوم الاحد .


الطواقم الطبية قامت بنقل الشاب الى المستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالطفيفة , الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابة شاب باطلاق نار في طبريا




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