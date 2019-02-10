تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-10 21:06:27 مانشستر سيتي يحطم تشيلسي بسداسية مهينة |  2019-02-10 21:03:13 الشاباك: المستوطنة أوري قتلت على خلفية قومية |  2019-02-10 21:00:30 اصابة شاب باطلاق نار في طبريا |  2019-02-10 19:31:49 عيلوط الإعداديّة تحصدُ تميّزًا في تحصيلات امتحان النماء في الدولة |  2019-02-10 19:29:45 بلدية الطيبة تلتمس ضد أحكام الغرامات الإدارية لمخالفات التنظيم والبناء |  2019-02-10 19:26:57 الشرطة تساعد الإبن للوصول الى والده بسرعة وينقذون حياته الأب المريض في كفرقرع |  2019-02-10 19:07:04 الشرطة تحرر اكثر من 3،200 مخالفة مرور منها حوالي 670 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة |  2019-02-10 16:08:48 الجش:تقديم لائحة إتهام بحق شابين بتهمة إحراق مطعم بشكل متعمد |  2019-02-10 15:00:22 أور ياروك: أكثر من 1,500 حادث متورّطة فيه سيّارة ثقيلة عام 2018 |  2019-02-10 13:53:01 وفد المتابعة يتفق مع رئيس بلدية طبريا على صيانة وترميم مساجد طبريا والحفاظ على الوضع القائم في مسجد البحر |  2019-02-10 13:49:38 ابو مازن يدعو الاتحاد الأفريقي لدعم عقد مؤتمر دولي للسلام |  2019-02-10 13:18:08 المحامي أحمد مصالحة يترشح لرئاسة نقابة المحامين-لواء الشمال |  2019-02-10 12:59:49 بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات |  2019-02-10 12:55:18 منع الحمل لم يعد حكرا على النساء.. الرجال يقتحمون الحلبة |  2019-02-10 12:50:50 لجنة الوفاق تؤكّد موقفها بالمحافظة على المشتركة ولا بديل لها |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الشرطة تساعد الإبن للوصول الى والده بسرعة وينقذون حياته الأب المريض في كفرقرع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نشاط مبادر به في كفر قرع ، لاحظ شرطيون سريون سيارة  قادها سائقها بسرعة وبصورة مثيرة للشكوك داخل البلدة.


بعد توقيف السيارة على جانب الطريق، أوضح السائق  للشرطيين انه في طريقه الى  والده المريض حيث حياته  معرضه للخطر.

على الفور قاد أفراد الشرطة  الشخص وساعدوه بالوصول إلى منزل والده بسرعة، بعد ان قاد أحدهم سيارة الشرطة أمامه مستخدمين مكبرات الصوت والأضواء الزرقاء.
مع وصول أفراد الشرطة السريين الى المنزل،  لاحظوا أن والد الشخص كان فاقدا للوعي. 

على الفور قاموا بإستدعاء طاقم طبي من نجمة داود الحمراء. هذا وقام الشرطيون  وزوجة المريض بتقديم علاج طبي اولي وفق تعليمات طاقم الإنقاذ عبر الهاتف النقال حتى عاد الى وعيه.
الشرطة تساعد الإبن للوصول الى والده بسرعة وينقذون حياته الأب المريض في كفرقرع




كلمات متعلقة

الشرطة, تساعد, الإبن, للوصول, الى, والده, بسرعة, وينقذون, حياته, الأب, المريض, في, كفرقرع,

تابعونــا

الشاباك: المستوطنة أوري قتلت على خلفية قومية الشاباك: المستوطنة أوري قتلت على خلفية قومية 2019-02-10 | 21:03:13

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الليلة، أن المتهم بقتل المستوطنة...

اصابة شاب باطلاق نار في طبريا اصابة شاب باطلاق نار في طبريا 2019-02-10 | 21:00:30

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 20 عاماً اصيب...

عيلوط الإعداديّة تحصدُ تميّزًا في تحصيلات امتحان النماء في الدولة عيلوط الإعداديّة تحصدُ تميّزًا في تحصيلات امتحان النماء في الدولة 2019-02-10 | 19:31:49

أفضت تحصيلات المدرسة الإعداديّة عيلوط عن تفوّقٍ للمدرسة في كلّ مجالات التحصيلات...

بلدية الطيبة تلتمس ضد أحكام الغرامات الإدارية لمخالفات التنظيم والبناء بلدية الطيبة تلتمس ضد أحكام الغرامات الإدارية لمخالفات التنظيم والبناء 2019-02-10 | 19:29:45

اِيمانا منها بعدالة القضية وضرورة القيام بالواجب الوطني تجاه قضايا الأرض...

الشرطة تحرر اكثر من 3،200 مخالفة مرور منها حوالي 670 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة الشرطة تحرر اكثر من 3،200 مخالفة مرور منها حوالي 670 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة 2019-02-10 | 19:07:04

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نهاية الأسبوع...

الجش:تقديم لائحة إتهام بحق شابين بتهمة إحراق مطعم بشكل متعمد الجش:تقديم لائحة إتهام بحق شابين بتهمة إحراق مطعم بشكل متعمد 2019-02-10 | 16:08:48

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:قدمت النيابة العامة...

أور ياروك: أكثر من 1,500 حادث متورّطة فيه سيّارة ثقيلة عام 2018 أور ياروك: أكثر من 1,500 حادث متورّطة فيه سيّارة ثقيلة عام 2018 2019-02-10 | 15:00:22

يتّضح من معطيات جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) المبنيّة على أساس معطيات دائرة الإحصاء...

وفد المتابعة يتفق مع رئيس بلدية طبريا على صيانة وترميم مساجد طبريا والحفاظ على الوضع القائم في مسجد البحر وفد المتابعة يتفق مع رئيس بلدية طبريا على صيانة وترميم مساجد طبريا والحفاظ على الوضع القائم في مسجد البحر 2019-02-10 | 13:53:01

عقد وفد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، ظهر اليوم الأحد، جلسة مع...

ابو مازن يدعو الاتحاد الأفريقي لدعم عقد مؤتمر دولي للسلام ابو مازن يدعو الاتحاد الأفريقي لدعم عقد مؤتمر دولي للسلام 2019-02-10 | 13:49:38

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء إلى دعم فكرة...

المحامي أحمد مصالحة يترشح لرئاسة نقابة المحامين-لواء الشمال المحامي أحمد مصالحة يترشح لرئاسة نقابة المحامين-لواء الشمال 2019-02-10 | 13:18:08

قرر المحامي أحمد مصالحة المنافسة على رئاسة نقابة المحامين- فرع الشمال، في...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عامل ورشة بناء قرب نتانيا سقط علبيه جسم خالد سويطات ثقيل شارون حلف الطباش حادث عمل شرطة نتانيا شفاييم اسعافاصابة خطيرة طفل رضيع مستشفى رمبام حيفا يخضع العلاج انفلونزا الخنازير فيروس شارع عكا المكر اغلاق اعادة فتح حريق اعشاب دخان كثيف حركة سير اطفاء منطقة مفتوحة العليا الاتحاد العام لكرة القدم تخفيض عقوبة استضافة مكابي تل ابيب في ستاد الدوحة مباراة الحركة الاسلامية تحريض مؤتمر صحفي الناصرة فندق الشيخ رائد صلاح المتابعة لجنة اختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية مؤتمر جراحة العظام مستشفى الناصرة الانجليزي واسعة مشاركة اطباء شعب علم فلسطين اسرائيل مقر الشرطة الجماهيرية مجهولون الشرطة تحقق ملابسات رفع تدحرج شاحنة ثقيلة جرافة وايد قلط قرب اريحا مستشفى سائق اسعاف شرطة أبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة التوقيع امر منع سفر الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية البهائيين مظاخرة شرطة انتشار مواجهات حيفااصابة شاب قلنسوة اطلاق نار حادث تحقيق شرطة اسعاف مستشفى الغاء رحلات مدرسية الاوضاع الامنية في البلاد القدس 18 طلابالتوقيت الشتوي بدء العمل بموجب الساعة ترجيع اعادة عقارب ساعة واحدة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com