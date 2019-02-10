الشرطة, تساعد, الإبن, للوصول, الى, والده, بسرعة, وينقذون, حياته, الأب, المريض, في, كفرقرع,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نشاط مبادر به في كفر قرع ، لاحظ شرطيون سريون سيارة قادها سائقها بسرعة وبصورة مثيرة للشكوك داخل البلدة.

بعد توقيف السيارة على جانب الطريق، أوضح السائق للشرطيين انه في طريقه الى والده المريض حيث حياته معرضه للخطر.على الفور قاد أفراد الشرطة الشخص وساعدوه بالوصول إلى منزل والده بسرعة، بعد ان قاد أحدهم سيارة الشرطة أمامه مستخدمين مكبرات الصوت والأضواء الزرقاء.مع وصول أفراد الشرطة السريين الى المنزل، لاحظوا أن والد الشخص كان فاقدا للوعي.على الفور قاموا بإستدعاء طاقم طبي من نجمة داود الحمراء. هذا وقام الشرطيون وزوجة المريض بتقديم علاج طبي اولي وفق تعليمات طاقم الإنقاذ عبر الهاتف النقال حتى عاد الى وعيه.