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الشرطة تحرر اكثر من 3،200 مخالفة مرور منها حوالي 670 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نهاية الأسبوع الماضي ، تم تسجيل اكثر من 3،200 مخالفة مرور منها  حوالي 670 مخالفة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

قسم  المرور يعمل بإستمرار لتطبيق القانون للحد من المخالفات التي تهدد الحياة وتؤدي الى حوادث الطرق، ويركز نشاطه على الطرقات الدامية وفق الدروسات القائمة وتحليل كمية حوادث الطرق المتزايدة بها، بهدف الحد من عدد الضحايا والمصابين على الطرقات وتعزيز الأمان على الطرقات وردع  مرتكبي المخالفات من خلال الأنشطة الميدانية العلنية والسرية.

 من تحليل معطيات تطبيق القانون خلال نهاية الأسبوع الفائت تم تحرير أكثر من 3،200 مخالفة مرورية، غالبيتها الساحقة  ضد الجرائم التي تهدد الحياة والقيادة المتهورة على الطرق الخطرة والدامية.

 🔹 من خلال نشاط ضد مخالفات السهو وعدم التركيز في القيادة تم ضبط اكثر من  670 سائق قام باستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة بشكل مناف للقانون ، حيث تم تغريمهم ب 1000 ₪ و 8 نقاط في حقهم.

🔹  تم ضبط أكثر من 88 سائق قاد مركبته تحت تأثير الكحول. 

🔹 كما وتم تحييد نحو 99 سيارة وحُظر استعمالها  لمدة 30 يومًا بسبب ارتكاب السائقين مخالفات خطيرة .

🔹 "قيادة السيارة بسرعة فائقة  والتي لا تتناسب مع ظروف الطريق تزيد من خطر وقوع حوادث الطرق وتزيد بشكل ملموس تفاقم شدة الإصابة في حادث  الطرق" - قيل في الشرطة. تم رصد وضبط  اكثر من 700 سائق قادوا سياراتهم بسرعة فائقة عن ما يسمح به القانون.

🔹 تم تسجيل حوالي اكثر من 130 مخالفة لسائقي الشاحنات بسبب عطل تقني مما يشكل خطرًا على سلامة وأمن مستخدمي الطريق  وغيرها من المخالفات.

🔹كما وتم الغاء 119 رخصة قيادة لسائقين إرتكبوا مخالفات خطرة هددت حياة مستخدمي الطريق. 




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