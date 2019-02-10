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حلّ الفنان حاتم العراقي "عندليب الأغنية العراقية" ضيفاً على الحلقة الرابعة من...
انضمت الفنانة المصرية حلا شيحة، للمدافعين عن الفنانتين سهير رمزي، وشهيرة، بعد...
عبّرت الفنانة نانسي عجرم عن شكرها العميق لزملائها الفنانين وكل الأصدقاء...
كشفت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل عن أول صورة لوالدتها من مرحلة...
وافقت وزارة الداخلية العراقية يوم أمس الخميس على طلب الفنان كاظم الساهر...
تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب في حفل غنائي حاشد احيته في في المكسيك، وحرصت...
احتفل الفنان المصري محمد هنيدي، بعيد ميلاده الـ 54 على المسرح وبعد انتهاء عرض...
تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن عدد من المآسي التي عاشتها في حياتها،...
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مفاجأة خاصة أعدّها فريق عمل مسلسل «خمسة ونص»، لبطلته، الفنانة اللبنانية نادين...