انتهى الفنان علاء يحيى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الماضي الحلو" التي لاقت رواجاً كبيراً في مختلف الدول العربية

الأغنية تحمل الطابع الماضي الجميل ، من كلمات تميم ابو دقش، وألحان مراد السويطي ، توزيع موسيقى وهندسة صوتية:رامي عرفات، تنفيذ وتريان:مجد جريدة , جيتارات : شريف فهمي ,ناي: علي المذبوح , طبلة ورق: ريموند الحاج , تصويرمونتاج: اسامة غزاليناغنية "الماضي الحلو" لاقت نجاحا كبيرا عبر موقع الفيديوهات الشهير.حملت ألاغنية بين طيات كلماتها أسلوباً شعرياً مختلفاً في استخدام كلمات ومعان مرهفة الحس، أما من الناحية الموسيقية ولحن ، الاغنية بطريقة جميلة ومميزة، تدخل إلى القلب دون استئذان نتيجة سلاسة وبساطه الأغنيةمن سوسن بشناق