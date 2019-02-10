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الجش:تقديم لائحة إتهام بحق شابين بتهمة إحراق مطعم بشكل متعمد



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للإعلام العربي:قدمت النيابة العامة لواء الشمال قبل قليل لائحة اتهام في المحكمة المركزية في الناصرة ضد متهمين من قرية الجش (21عام)  مرفقة بطلب تمديد توقيف حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهما*.


 *شرطة اسرائيل ترى بشدة جرائم العربدة والبلطجة والعنف وتعمل كل ما بوسعها بشكل حازم وصارم وسريع  بهدف الحد من هذة الظاهرة وكشف المجرمين وإحالتهم الى العدالة*.

 قرب الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم 21.1.2019 تلقى مركز الشرطة بلاغ حول نشوب حريق في مطعم في بلده الجش.


 قوات من الشرطة سارعت الى المكان، وبالتعاون مع محقق مختص حرائق شرعت الشرطة بعمليات تحقيق مكثفة بما في ذلك استخدام وسائل تكنولوجية متقدمة.

 تم توقيف المتهم الأول محمد حليحل البالغ من العمر 21 عاما من سكان بلده الجش يوم 21.1.2019. 

خلال التحقيق تبين ان إثر نزاع إندلع بين  عائلة المتهم وعائلة الضحية قرر المتهم محمد إحراق مطعم عائلة الضحية بشكل متعمد.

 المتهم محمد اقترح  على صديقه قاسم ابو زينب المتهم رقم 2 البالغ هو الأخر  21 عام (من سكان الجش) ان يحرقا المطعم بشكل متعمد وذلك مقابل دفع مبلغ نقدي بقيمة 2،000 شيكل لقاسم.الأخير وافق على اقتراح محمد.
 هذا وورد من لائحة الإتهام ان مساء يوم 20.1.2019  وصل محمد في سيارته الى بيت قاسم في مدينه نهاريا وبعد منتصف الليل سافرا الإثنين في سيارة محمد نحو بلدة الجش بهدف إحراق المطعم بشكل متعمد.
قبل سفرهما احضر محمد قفازات وقنينة بنزين ومع وصولهم الى القرية  سلم محمد قاسم  قنينة البنزين والققازات وأعطاه تعليمات حول كيفيه اضرام النيران في المكان واتفقا على مكان سيقوم محمد بلقاء قاسم به ليهربا سوية. قرب الساعة الثانية بعد منتصف الليل مع وصولهم الى المطعم نزل قاسم من السيارة وتقدم نحو المطعم اما محمد باشر طريقه الى منزله وكأن شيئ لم يحدث.
 قاسم صب البنزين على حائط المطعم واضرم النيران في ورقة وألقاها على البنزين.
على الفور وصل محمد الى المكان وقدم ملابس لقاسم حيث قام الأخير بتغيير ملابسه ومن ثم لاذ الإثنين بالفرار من المكان.
*بعد تحقيق موضوعي وجذري أجراه محققو الشرطة تم بناء قاعدة ادلة وقرائن ضد المتهمين، حيث قامت اليوم النيابة العامة لواء الشمال بتقديم لائحة اتهام ضد المتهمين بتهمه النيران بشكل متعمد مرفقة بطلب تمديد توقيفهما حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهما*.

مع نهاية الاجراءات القانونية ضد المتهمين، ستطلب الشرطة مصادره السيارة التي استعملها المتهميتن بارتكاب الجريمة.
شرطه اسرائيل ترى بشدة عنف بلطجة او عربدة  وتواصل عملها بشكل حازم وصارم ضد المجرمين بهدف احالتهم الى العدالة*.




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