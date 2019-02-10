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أور ياروك: أكثر من 1,500 حادث متورّطة فيه سيّارة ثقيلة عام 2018



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يتّضح من معطيات جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) المبنيّة على أساس معطيات دائرة الإحصاء المركَزية أنّه في عام 2018 (كانون الثاني – تشرين الثاني) وقع 1,577 حادث طرق متورّطة فيه سيّارة ثقيلة (نصف نقل [تندر]، ترنزيت، وشاحنة بزِنة 3.5 طنّ فما فوق)، ومن بينها 77 حادث طرق قاتلًا (حادث قُتل فيه شخص واحد، على الأقلّ).

وإنّه بموجب المعطيات، ففي المجال المدينيّ وقع عام 2018 (كانون الثاني – تشرين الثاني) 770 حادثًا متورّطة فيه سيّارة ثقيلة، نحو نصف مجمل الحوادث في هذا العام. 27 من الحوادث في المجال المدينيّ كانت قاتلة و 103 خطيرة. وقد وقع في العَقد الأخير – في المدن والبلدات – ما يقرب من 14 ألف حادث طرق بتورّط سيّارات شحن، أكثر من 300 منها كانت قاتلة.
إِرِز كيتا، مدير عامّ جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر): "الحادث مع سيّارة ثقيلة هو ذو إمكانية أن يكون قاتلًا جدًّا. سائقو الشاحنات والسيّارات الثقيلة الذين يُطلَب منهم العمل في الشارع على امتداد ساعات طويلة بخلاف القانون، هم عبارة عن قنبلة موقوتة، فهم – وفي أيّ لحظة – من الممكن أن يتسبّبوا بحادث عديد المصابين. كان يجب على وزارة المواصلات والأمان على الطرق – ومنذ زمن بعيد – أن تُدخِل إلى حيّز التنفيذ جهاز الـ"تخوﭼـراف" الرقْميّ، ليمنع السائقين المحترفين من العمل ساعات كثيرة فوق ما هو مسموح، وبذلك تعريض حيوات جميعنا في الشارع للخطر. في أوروبا – ومنذ أكثر من عَقد – يجب استخدام هذا الجهاز البسيط والمهمّ، لكن في إسرائيل يتصرّفون مثل دولة عالم ثالث ويواصلون جعل ألوف السائقين يعملون ساعات طويلة فوق ما يسمح به القانون".
معطيات التعرّض للإصابة في المدن في المجتمع العربيّ:
·         في الناصرة وقع في العَقد الأخير (2008-2017) 146 حادث طرق بتورّط سيّارات ثقيلة، من بينها ثمانية حوادث قاتلة (حادث قُتل فيه شخص واحد، على الأقلّ).
·         في أمّ الفحم وقع في العَقد الأخير (2008-2017) 58 حادث طرق بتورّط سيّارات ثقيلة، من بينها حادثان قاتلان (حادث قُتل فيه شخص واحد، على الأقلّ).
·         في باقة الغربية وقع في العَقد الأخير (2008-2017) 52 حادث طرق بتورّط سيّارات ثقيلة، من بينها حادثان قاتلان (حادث قُتل فيه شخص واحد، على الأقلّ).
·         في الطيّبة وقع في العَقد الأخير (2008-2017) 66 حادث طرق بتورّط سيّارات ثقيلة، من بينها حادثان قاتلان (حادث قُتل فيه شخص واحد، على الأقلّ).
·         في سخنين وقع في العَقد الأخير (2008-2017) 69 حادث طرق بتورّط سيّارات ثقيلة، من بينها حادثان قاتلان (حادث قُتل فيه شخص واحد، على الأقلّ).
·         في رهط وقع في العَقد الأخير (2008-2017) 63 حادث طرق بتورّط سيّارات ثقيلة، من بينها سبعة حوادث قاتلة (حادث قُتل فيه شخص واحد، على الأقلّ).
·         في شفاعمرو وقع في العَقد الأخير (2008-2017) 54 حادث طرق بتورّط سيّارات ثقيلة، من بينها حادثان قاتلان (حادث قُتل فيه شخص واحد، على الأقلّ).
 
مواصفات الشاحنات – الوزن الكبير، النقاط الميّتة التي تصعّب ملاحظة الدرّاجات النارية، ومسافة التوقّف الطويلة، كلّ هذه تزيد من خطر التورّط في حوادث طرق. إحدى المشاكل المتعلّقة بسفر الشاحنات داخل البلدات هي أنّه ليس لها مكان رَكن منظّم داخلها. وبهذا ينشأ وضع يُضطرّ فيه سائقو السيّارات الثقيلة إلى رَكن سيّاراتهم في أماكن خطيرة، في المحيطات السكانية، وعلى مقربة من الأطفال، ضمن أشياء أخرى.
 
بالإضافة إلى ذلك، وبتقييم ذوي الاختصاص، هناك نقص بألوف سائقي السيّارات الثقيلة في إسرائيل. وإنّ نتيجة هذا النقص الخطير هي ساعات العمل الطويلة بشكل خاصّ لسائقي الشاحنات. وإنّ الكثير من المشغّلين لا يحرصون على قانون ساعات العمل والراحة، ونتيجة لذلك هناك سائقو سيّارات ثقيلة يقودون سيّاراتهم بشكل متواصل مدّة 14، 16، وحتّى 18 ساعة.
 
إحدى الأدوات الفعّالة لمتابعة ساعات العمل غير القانونية أو السفر بسرعة أكبر من المسموح به هي جهاز الـ"تخوﭼـراف" الرقْميّ. إنّ الـ"تخوﭼـراف" الرقْميّ يقوم بتوثيق نشاطات السائق، من قبيل: سرعة السفر، مسافة السفر، ومعطيات أخرى. يقوم الـ"تخوﭼـراف" بخَزْن توثيق رقْميّ لنشطات السائق والسيّارة في ذاكرته الداخلية، وكذلك بشكل منفصل، على بطاقة ذكيّة موجودة في حيازة السائق.




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