المحامي, أحمد, مصالحة, يترشح, لرئاسة, نقابة, المحامين-لواء, الشمال,

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يتّضح من معطيات جمعية "أور يروك" (ضوء أخضر) المبنيّة على أساس معطيات دائرة الإحصاء...
عقد وفد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، ظهر اليوم الأحد، جلسة مع...
دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء إلى دعم فكرة...
في إطار مساعيها الحثيثة للمحافظة على وحدة القائمة المشتركة بمركّباتها الأربع...
اقترفت جرافات الهدم التابعة لمديرية اراضي اسرائيل صباح اليوم الاحد، جريمة هدم...
عقب عضو الكنيست عيساوي فريج على تحريض رئيس الوزراء نتنياهو على العرب، بالقول:"...
لقي شخصين مصرعهما واصيب 33 اخرين في حادث طرق مروع بين حافلة وسيارة خصوصية في شارع...
رزق الشاب الفحماوي محمد ابراهيم جعص وزوجته اليوم بمولودتهم الجديدة وقد اطلاقا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم تقديم لائحة اتهام بحق شاب من...
قام مؤخراً وفد مهني من مركز السلطات المحلية على رئيس مدير عام المركز شلومو...