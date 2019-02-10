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المحامي أحمد مصالحة يترشح لرئاسة نقابة المحامين-لواء الشمال



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قرر المحامي أحمد مصالحة المنافسة على رئاسة نقابة المحامين- فرع الشمال، في الانتخابات التي ستجري في شهر حزيران يونيو القادم.

ويعتبر المحامي مصالحة من أشهر المحامين في البلاد ومكتبه من أكبر المكاتب المختصة بالقضايا الجنائية والمدنية .

وصرّح المحامي مصالحة أنه وبعد 47 عامًا من العمل في المحاماة، يعتبر أن من واجبه الآن خدمة جمهور المحامين وتطوير هذه المهنة للأفضل.
المحامي أحمد مصالحة يترشح لرئاسة نقابة المحامين-لواء الشمال




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