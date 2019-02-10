المحامي, أحمد, مصالحة, يترشح, لرئاسة, نقابة, المحامين-لواء, الشمال,

قرر المحامي أحمد مصالحة المنافسة على رئاسة نقابة المحامين- فرع الشمال، في الانتخابات التي ستجري في شهر حزيران يونيو القادم.

ويعتبر المحامي مصالحة من أشهر المحامين في البلاد ومكتبه من أكبر المكاتب المختصة بالقضايا الجنائية والمدنية .وصرّح المحامي مصالحة أنه وبعد 47 عامًا من العمل في المحاماة، يعتبر أن من واجبه الآن خدمة جمهور المحامين وتطوير هذه المهنة للأفضل.