بيل, مهدد, بالإيقاف, 10, مباريات,

أثار الويلزي جاريث بيل، نجم ريال مدريد، الكثير من الجدل عقب احتفاله ضد أتلتيكو في مباراة الديربي.

وكان بيل أحرز الهدف الثالث للميرنجي ضد أتلتيكو، أمس السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا متروبوليتانو ضمن منافسات الجولة الـ23 من الليجا، وانتهت بفوز الريال 3-1.وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن حركة ذراعي بيل أثناء الاحتفال بالهدف كانت غريبة، واعتبرتها جماهير أتلتيكو مدريد استفزازية.وأشارت إلى أنه رغم عدم وضوح طريقة احتفال النجم الويلزي، إلا أن هذه الحركة يمكن اعتبارها مسيئة في إسبانيا.وأوضحت تقارير صحفية أخرى أنه في حالة إجراء تحقيق حول احتفال بيل وثبوت أن حركة ذراعيه غير أخلاقية، فقد يواجه اللاعب عقوبة الإيقاف في الليجا لمدة تصل إلى 10 مباريات.