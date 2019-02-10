منع, الحمل, لم, يعد, حكرا, على, النساء.., الرجال, يقتحمون, الحلبة,

على مر السنين، كانت النساء وحدهن من يتحمل عبء وسائل منع الحمل، ويتعرضن في ذلك إلى مخاطر صحية عدة، إلا أن العلماء تمكنوا مؤخرا من إيجاد طريقة تمكن الرجال من منع الحمل أيضا.

ويعتقد فريق من العلماء من جامعة نانتشانغ، بقيادة شياو لي وانغ، في الصين، أنه يمكنهم إيقاف خروج الحيوانات المنوية من الخصيتين عن طريق حقن طبقات القناة الناقلة للمني إلى مجرى البول من الخصيتين بمواد كيميائية.وذكر موقع "ستاندر ميديا" قبل يومين أن فريق العلماء طوروا هذه الطريقة باستخدام جسيمات الذهب النانوية، بالإضافة إلى مادتين كيميائيين، لإنشاء 4 طبقات داخلية تعمل بمثابة موانع لخروج الحيوانات المنوية.ويقول العلماء إنه على خلاف الأشكال الشائعة لمنع الحمل لدى الذكور مثل الواقي الذكري ذي المفعول القصير الأجل، فإن الطريقة الجديدة تطيل أمد منع الحمل، وتجعلها متوسطة المدى.وتستند الطريقة إلى تخزين الحيوانات المنوية التي لا يتم إنزالها عند استخدام وسائل منع الحمل في قناة الحيوانات المنوية لفترة من الوقت، قبل أن يتم تفكيكها وإعادة استيعابها في الجسم.واختبر فريق العلماء طريقتهم الجديدة لمنع الحمل على ذكور الفئران، وأثبتت جدواها، ويأملون في أن يتمكنوا من تطبيق الطريقة على البشر على المدى المتوسط.وعلى الرغم من أن التجربة تبدو واعدة، يؤكد العلماء أن هناك حاجة للمزيد من الأبحاث للتحقق من سلامة المواد إذا ما تم استخدامها بالفعل على البشر.