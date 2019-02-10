منع, الحمل, لم, يعد, حكرا, على, النساء.., الرجال, يقتحمون, الحلبة,

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حث مسؤولون صحيون في الولايات المتحدة، أطباء البلاد على توخي اليقظة إزاء نوع نادر...
يتداول الناس بعض النصائح الصحية، دون سند علمي، في بعض الأحيان، لكن الكثير من تلك...
حذرت دراسة حديثة، من تناول الأرز والمعكرونة إذا كانت مطبوخة منذ بضعة أيام وتم...
إن النظافة مسألة شخصية بحتة وهناك اختلافات في عادات النظافة، التي تناسب كل شخص....
توصلت دراسة حديثة إلى أن الجلوس أمام التلفاز لساعة واحدة في اليوم، قد يزيد من خطر...
لقي شاب أمريكي مصرعه نتيجة انفجار سيجارة إلكترونية تسبب له بإصابات بالغة. وقع...
قلب الإنسان في عمر الخمسين، ليس كما هو في سنوات الشباب، إذ يتعرض إلى مخاطر كبيرة...
توصل علماء من جامعة طوكيو اليابانية إلى أن الاحترار العالمي يسبب انخفاض مستوى...
أجابت دراسة حديثة، أجريت في الولايات المتحدة، عن تساؤل لطالما فرض نفسه على الآباء...
أظهرت مراجعة لمجموعة من الدراسات أن الفكرة الشائعة عن أن عدم تناول #وجبة_الإفطار...