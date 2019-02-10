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مصرع شخصين واصابة 33 اخرين بانقلاب حافلة قرب القدس
2019-02-10 12:01:55
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مصرع شخصين واصابة 33 اخرين بانقلاب حافلة قرب القدس
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