تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-10 15:00:22 أور ياروك: أكثر من 1,500 حادث متورّطة فيه سيّارة ثقيلة عام 2018 |  2019-02-10 13:53:01 وفد المتابعة يتفق مع رئيس بلدية طبريا على صيانة وترميم مساجد طبريا والحفاظ على الوضع القائم في مسجد البحر |  2019-02-10 13:49:38 ابو مازن يدعو الاتحاد الأفريقي لدعم عقد مؤتمر دولي للسلام |  2019-02-10 13:18:08 المحامي أحمد مصالحة يترشح لرئاسة نقابة المحامين-لواء الشمال |  2019-02-10 12:59:49 بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات |  2019-02-10 12:55:18 منع الحمل لم يعد حكرا على النساء.. الرجال يقتحمون الحلبة |  2019-02-10 12:50:50 لجنة الوفاق تؤكّد موقفها بالمحافظة على المشتركة ولا بديل لها |  2019-02-10 11:35:02 هدم منزل لعائلة عربية بالبلدة القديمة بالرملة بحجة البناء غير المرخص |  2019-02-10 10:35:05 النائب عيساوي فريج: يجب محاكمة نتنياهو ايضاً على ملف التحريض ضد العرب |  2019-02-10 10:15:40 فيديو وصور:مصرع شخصين واصابة 33 اخرين بانقلاب حافلة قرب القدس |  2019-02-10 10:09:42 عائلة فحماوية تطلق اسم سوار على مولودتها تخليداً للمرحومة سوار قبلاوي |  2019-02-10 09:56:39 فيديو:شاب من جلجولية يعتدي على اصحاب متجر في بيتح تكفا بسبب خلاف على موقف سيارة |  2019-02-10 09:37:08 وفاة الصيدلانية ناديا اغبارية(28عاماً) من عرعرة |  2019-02-10 09:34:50 عرعرة: المئات في مهرجان “اليوم العالمي لدعم حقوق الفلسطينيين في الداخل” |  2019-02-10 09:32:05 اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع شخصين واصابة 33 اخرين بانقلاب حافلة قرب القدس



  |     |   اضافة تعليق



مصرع شخصين واصابة 33 اخرين بانقلاب حافلة قرب القدس




كلمات متعلقة

مصرع, شخصين, واصابة, 33, اخرين, بانقلاب, حافلة, قرب, القدس,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مواجهات الناصرة قنابل غاز القاء الشرطة شبان حجارة المنطقة الصناعية حسام جبارين زلفة بيت سقوط طائرة على احتراق كليا زلفة قرية حسام جبارين حافلة اطلاق نار مصر اصابات سياح مجهولون القاهرة اطلاق ام الفحم موسم زيتون معاصر البطوف شحيح تخوفات توقعات سعر صفيحة زيت 500 شيكل نسبة اشجارشقيب السلام اصابة شاب متوسطة خطيرة الشرطة تحقق الجنوب النقب اطلاق نار مصرع شاحنة سائق طرق مروع مفرق اشدود اسعاف شرطة احباط عملية تهريب مخدرات من الجنوب للمركز اعتقالات عرب بير هداج النقبتسامح تعفو عائلة المرحوم المشتبه بقتل ابنهم محمود جبارين ام الفحم طعن توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء ممتلكات قرية كفر مندا عامة اضرار استنكار مجهولون مجلس محلي احتراق 3 حافلات في قرية عين ماهل اضرار جسيمة دون اصابات الشرطة اطفاء اخماد سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء انفجار سيارة الخضيرة اصابات جنائية حريق هائل مصمص ام الفحم اندلاع النيران طائرة اخماد اطلاق نار سيارة حي الباطن ام الفحم اضرار جسيمة الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com