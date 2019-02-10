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شاب من جلجولية يعتدي على اصحاب متجر في بيتح تكفا بسبب خلاف على موقف سيارة



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شاب من جلجولية يعتدي على اصحاب متجر في بيتح تكفا بسبب خلاف على موقف سيارة




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