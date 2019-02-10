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هدم منزل لعائلة عربية بالبلدة القديمة بالرملة بحجة البناء غير المرخص



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اقترفت جرافات الهدم التابعة لمديرية اراضي اسرائيل صباح اليوم الاحد، جريمة هدم بيت لعائلة من العائلات المستورة بالرملة، في البلدة القديمة وذلك بحجة البناء غير المرخص، ويعود البيت لعائلة عربية.


وقال عضو بلدية الرملة نايف ابو صويص: " صباح اليوم اقدمت جرافات مديرية اراضي اسرائيل على هدم بيت لعائلة من عائلات مدينة الرملة المستورة، وذلك بحجة البناء غير المرخص، ويعود هذا المنزل لعائلة عربية في الرملة.

واضاف:" تبلغ مساحة البيت حوالي 100 وقد اقدمت الجرافات على هدمه بحجة عدم وجود رخصة، مبينا ان الجماهير العربية بالرملة ليست من هواه البناء غير المرخص الا ان المؤسسات الرسمية تماطل في منح التراخيص وتعرقل من خلال المعاملة البيروقراطية وتأخير وعدم منح التراخيص اللازمة".

وشدد ابو صويص على ضرورة ان تقوم البلدية بتخطيط الاحياء العربية والعمل على تلبية احتياجات الناس والمواطنين الضرورية للمسكن، وانه علينا كمواطنين وقيادات السعي والتشديد والضغط على البلديات واجبارها على تنظيم وتخطيط الاحياء منعا وتفادي لجرائم هدم البيوت، وانه علينا كمواطنين تنظيم حياتنا لضمان عدم تكرار الحالة المساوية التي تمر بها العائلات العربية بالمدينة.

واخيرا اوجه هذا النداء للأهل الاعزاء في مدينة الرملة، لا يخفى على احد منا الاوضاع المعيشية الصعبة التي تمر بها احياءنا العربية، وهذا نتيجة تراكم واهمال متعمد من قبل السلطة المحلية للأحياء العربية طوال 70 عاما. حيث انه واضحا للعيان ولا يخفى على احد الاحوال السيئة التي تمر بها احيائنا العربية. اتوجه بهذا النداء لأبناء بلدي جميعا ان يقوموا بالتوجه لأعضاء البلدية العرب للحصول على استشارة قبل المباشرة بالبناء وكذلك التنسيق مع البلدية لما فيه مصلحة اهلنا جميعا.




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