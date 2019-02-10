هدم, منزل, لعائلة, عربية, بالبلدة, القديمة, بالرملة, بحجة, البناء, غير, المرخص,

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عقب عضو الكنيست عيساوي فريج على تحريض رئيس الوزراء نتنياهو على العرب، بالقول:"...
لقي شخصين مصرعهما واصيب 33 اخرين في حادث طرق مروع بين حافلة وسيارة خصوصية في شارع...
رزق الشاب الفحماوي محمد ابراهيم جعص وزوجته اليوم بمولودتهم الجديدة وقد اطلاقا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم تقديم لائحة اتهام بحق شاب من...
قام مؤخراً وفد مهني من مركز السلطات المحلية على رئيس مدير عام المركز شلومو...
بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ومشاركة المئات، استضافت قرية...
اصيب شاب بجراح خطيرة واخر بجراح متوسطة اثر شجار عنيف بين مجموعة شبان بعد منتصف...
اليوم الاحد تسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ...
أقدم مجهولون مساء اليوم السبت على القاء عبوة ناسفة على منزل في بلدة كفرمندا , مما...
قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، مساء اليوم السبت، إنه...