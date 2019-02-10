فيديو, وصور:مصرع, شخصين, واصابة, 33, اخرين, بانقلاب, حافلة, قرب, القدس,

لقي شخصين مصرعهما واصيب 33 اخرين في حادث طرق مروع بين حافلة وسيارة خصوصية في شارع 433 بين موديعين والقدس قرب بيت حورين صباح اليوم الاحد .

وبحسب المعلومات الاولية ان الحديث يدور عن عالقين واصابات خطيرة , طواقم معززة من الاسعاف والشرطة والانقاذ هرعت للمكان وباشرت العمل .