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فيديو وصور:مصرع شخصين واصابة 33 اخرين بانقلاب حافلة قرب القدس



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي شخصين مصرعهما واصيب  33 اخرين في حادث طرق مروع بين حافلة وسيارة خصوصية في شارع 433 بين موديعين والقدس قرب بيت حورين صباح اليوم الاحد .


وبحسب المعلومات الاولية ان الحديث يدور عن عالقين واصابات خطيرة , طواقم معززة من الاسعاف والشرطة والانقاذ هرعت للمكان وباشرت العمل .




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