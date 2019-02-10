فيديو, وصور:مصرع, شخصين, واصابة, 33, اخرين, بانقلاب, حافلة, قرب, القدس,

كلمات متعلقةفيديو, وصور:مصرع, شخصين, واصابة, 33, اخرين, بانقلاب, حافلة, قرب, القدس,
اقترفت جرافات الهدم التابعة لمديرية اراضي اسرائيل صباح اليوم الاحد، جريمة هدم...
عقب عضو الكنيست عيساوي فريج على تحريض رئيس الوزراء نتنياهو على العرب، بالقول:"...
رزق الشاب الفحماوي محمد ابراهيم جعص وزوجته اليوم بمولودتهم الجديدة وقد اطلاقا...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم تقديم لائحة اتهام بحق شاب من...
قام مؤخراً وفد مهني من مركز السلطات المحلية على رئيس مدير عام المركز شلومو...
بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، ومشاركة المئات، استضافت قرية...
اصيب شاب بجراح خطيرة واخر بجراح متوسطة اثر شجار عنيف بين مجموعة شبان بعد منتصف...
اليوم الاحد تسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ...
أقدم مجهولون مساء اليوم السبت على القاء عبوة ناسفة على منزل في بلدة كفرمندا , مما...
قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، مساء اليوم السبت، إنه...