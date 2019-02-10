نيمار, يفكر, في, مغامرة, جديدة, بالبريميرليج,

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أبرز إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، صعوبة مواجهة أتلتيك بلباو المقررة...
حقق ريال مدريد، الانتصار بنتيجة 3-1، في ديربي العاصمة الإسبانية، ضد جاره اللدود...
واصل مانشستر يونايتد، نتائجه المبهرة بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار...
كشف تقرير صحفي إسباني، أن إدارة برشلونة وضعت شرطين لاتخاذ قرار التضحية...
أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة...
تعرض سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، لسخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي،...
في تصريح قد يكون صادما لعشاق ليونيل ميسي وفريقه برشلونة، قال رئيس النادي...
بعد أيام فقط على عيد ميلاده الخامس والثلاثين، تلقى نجم كرة القدم البرتغالي،...
قالت الشرطة البريطانية في بيان، إنه جرى التعرف رسميا على جثة إميليانو سالا لاعب...
أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن فريقه يسعى لتحقيق الانتصار...