نيمار, يفكر, في, مغامرة, جديدة, بالبريميرليج,

كشف تقرير صحفي فرنسي، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، يفكر في خوض مغامرة جديدة، بعيدًا عن العودة إلى الليجا.

وذكر موقع "le10sport" الفرنسي، أنه في حالة مغادرة نيمار لسان جيرمان، فإنه قد يسلك طريقًا آخر بعيدًا عن الليجا، بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.وكانت العديد من التقارير ربطت نيمار بالعودة إلى برشلونة، في حين أشارت أخرى إلى أن ريال مدريد يضع أنظاره صوب اللاعب البرازيلي في حالة مغادرته لسان جيرمان.