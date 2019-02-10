عائلة, فحماوية, تطلق, اسم, سوار, على, مولودتها, تخليداً, للمرحومة, سوار, قبلاوي,

يشار انها ولدت اثناء تشييع جثمان المرحومة سوار قبلاوي ضحية حادث القتل في تركيا.

رزق الشاب الفحماوي محمد ابراهيم جعص وزوجته اليوم بمولودتهم الجديدة وقد اطلاقا عليها اسم "سوار" تيمنا للمرحومة سوار قبلاوي وتخليدا لذكراها .

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