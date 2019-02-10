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عائلة فحماوية تطلق اسم سوار على مولودتها تخليداً للمرحومة سوار قبلاوي



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رزق الشاب الفحماوي محمد ابراهيم جعص وزوجته اليوم بمولودتهم الجديدة وقد اطلاقا عليها اسم "سوار" تيمنا للمرحومة سوار قبلاوي وتخليدا لذكراها . 


يشار انها ولدت اثناء تشييع جثمان المرحومة سوار قبلاوي ضحية حادث القتل في تركيا.




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