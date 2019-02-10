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فيديو:شاب من جلجولية يعتدي على اصحاب متجر في بيتح تكفا بسبب خلاف على موقف سيارة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة انه تم تقديم لائحة اتهام بحق شاب من جلجولية اعتدى على صاحب محل تجاري في بيتح تكفا , واضاف البيان ان الخلفية تعود لخلاف على موقف سيارة .


وجاء في لائحة الاتهام ان الشاب وصل الى بيتح تكفا واركن سيارته امام متجر , احد اصحاب المتجر طلب من المتهم تغيير مكان الموقف لانه مخصص لزبائن المتجر , الشاب رفض وقام بالاعتداء بالايدي على اصحاب المتجر وفر هاربا , الشرطة باشرت التحقيق واعتقلته قرب رام الله .
فيديو:شاب من جلجولية يعتدي على اصحاب متجر في بيتح تكفا بسبب خلاف على موقف سيارة




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