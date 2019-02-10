وفاة, الصيدلانية, ناديا, اغبارية(28عاماً), من, عرعرة,

إنتقلت إلى رحمته تعالى، الشابة الصيدلانية ابنة مدينة ام الفحم، المرحومة نادية جمال أحمد جمعة شهابية أغبارية (جزماوي) 28 عاما، حرم عمر سامي جزماوي من عرعرة وذلك اثر جرثومة في الرئات.

وسيشيع جثمانها بعد صلاة الظهر من مسجد صلاح الدين بحي البراغلة في ام الفحم.