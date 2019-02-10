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اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شنت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر يوم الاحد، حملة اعتقالات طالت 6 مواطنين فلسطينيين، رافقها مداهمات وتسليم بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال في مدن ومحافظات الضفة.


وعرف من بين معتقلي الضفة كلاً من: المحرر مراد سامي جبرين- تقوع شرق بيت لحم، ومحمد سليم أبو مفرح- تقوع، ومجاهد وائل عيسى- الخضر جنوب بيت لحم.

وسلم قوات الجيش الاسرائيلي بلاغ استدعاء للحاج حمودة الجعبة (85 عاما) من مدينة الخليل، وداهم منزل الأسير عرفات ارفاعية في منطقة الضاحية بالمدينة والذي يتهمه بقتل مستوطنة قبل عدة أيام.

في ما عرف من بين معتقلي القدس المحتلة كلاً من: آدم مامون أبو ريالة، علي أمجد عطية، صالح غسان عبيد.




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