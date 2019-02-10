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اصابتان احداها خطيرة خلال شجار بين شبان في تل ابيب



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اصيب شاب بجراح خطيرة واخر بجراح متوسطة اثر شجار عنيف بين مجموعة شبان بعد منتصف الليلة الماضية في مدينة تل ابيب .

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة يفتاح ان خلاف بين شبان في شارع الهجناه , الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق واعتقلت شاب 30 عاما ً على الفور بشبهة ضلوعه بالشجار.
اصابتان احداها خطيرة خلال شجار بين شبان في تل ابيب




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