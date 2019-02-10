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حاتم العراقي ضيف برنامج "فرسان القصيد" جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي في السعودية



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حلّ الفنان حاتم العراقي "عندليب الأغنية العراقية" ضيفاً على الحلقة الرابعة من العروض المباشرة لبرنامج "فرسان القصيد" جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي الذي يعرض على قناة mbc1 وقدم خلال إطلالته في البرنامج مجموعة من المواويل والأغنيات، وسط أجواء حماسية وتفاعل وإعجاب لجنة التحكيم والحضور من الجمهور الذي تفاعل بشكل كبير.

وأبدى حاتم العراقي سعادته بلقاء الجمهور السعودي في برنامج "فرسان القصيد"، والمشاركة بين أهل القصيد والشعر والكلمة الجميلة، شاكراً على الدعوة الكريمة ليكون ضيفاً في البرنامج من قبل mbc بالتعاون مع نادي الإبل في السعودية، مؤكداً حرصه دائماً التواجد والحضور بين أهله وجمهوره في المملكة العربية السعودية.
وعلى صعيد الحفلات الغنائية، يتجه حاتم العراقي الى بغداد في يوم العشاق الموافق 14 فبراير 2019، لإحياء حفلاً غنائياً في بغداد الحب والسلام، والذي سيقوم باحيائه بالتعاون مع شركة "تنسيق" لتنظيم الحفلات وذلك على مسرح نادي اليرموك الترفيهي في بغداد.
وتأتي حفله الجديد في بغداد بعد غيابه 15 عاماً عن الحفلات الجماهرية فيها، مؤكداً حرصه على تجهيز وتحضير حفلات أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث قال: "سعادتي كبيرة بوقوف أمام الجمهور العراقي في بغداد الحب والسلام، بعد غيابي عنهم 15 عاماً، وتفاؤلي كبير بالفترة المقبلة أن تكون الأيام المقبلة جميلة وسعيدة في جميع أنحاء العراق ليعم الأمن والسلام والمحبة دائماً".
هذا وسيقدم حاتم العراقي مجموعة كبيرة من أهم مواويله وأغنياته الجديدة والمحببة لدى الجمهور، واعداً بمفاجآت عدة سيكشف عنها خلال الحفل أمام الجمهور الحاضر في نادي اليرموك الترفيهي.




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