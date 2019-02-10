فالفيردي, يؤجل, حسم, موقف, ميسي.., ويراوغ, بشأن, المستقبل,

أبرز إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، صعوبة مواجهة أتلتيك بلباو المقررة غدًا الأحد، لحساب الجولة الـ23 من الدوري الإسباني، على ملعب "سان ماميس".

وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي: "أي مباراة في سان ماميس تكون معقدة، ومواجهة الغد ستكون معقدة أكثر مما نتوقع".وتابع: "نعلم كيف يلعب أتلتيك، كل المباريات التي تُلعب هناك صعبة تحت ضغط الجماهير، الملعب سيكون ممتلئًا، كما أن المنافس سيلعب بضغط عال، وهو ما يزيد صعوبة اللقاء.. لكنها في النهاية ستكون مباراة رائعة، رغم أنها من أصعب مبارياتنا في الموسم".حالة ميسيوعن موقف ميسي، قال: "علينا الانتظار لنهاية التدريبات، لنقرر هل سيشارك أم لا.. في مباراة الكأس (أمام ريال مدريد) لم نرغب في أي مخاطرة، وغدا أيضا سيكون نفس الأمر".وواصل: "أنا أقرر على أساس ما أراه، وكيف يبلي هو في التدريبات.. إذا كان جاهزا بنسبة 100% سيلعب، هو حاليا يبدو جيدا، وسنتحدث عندما يأتي وقت الحديث".وبخصوص حالة آرثر، أجاب فالفيردي: "سنفقد اللاعب الذي يمنحنا السيطرة، وهذه طبيعة الإصابات غير المتوقعة، هو لم يتواجد في نوفمبر وديسمبر أيضًا، لكن لدينا بدائل بنفس الخصائص.. ألينا يميل أكثر للهجوم، أما آرثر فأقوى دفاعيا.. لدينا كوتينيو أيضا، وإذا اضطرنا الأمر سنستدعي (لاعبين) من الرديف".وبشأن ديربي مدريد، الذي شهد اليوم انتصار الريال على أتلتيكو (3-1)، قال: "ما أفضله حاليا هو الفوز في مباراتنا، ديربي مدريد لا يشغلنا".