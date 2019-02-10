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الطقس:امطار متفرقة واجواء باردة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الاحد تسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا  والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .
الطقس:امطار متفرقة واجواء باردة




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