الطقس:امطار, متفرقة, واجواء, باردة,

اليوم الاحد تسقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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القاء عبوة ناسفة على منزل في كفرمندا على خلفية الانتخابات واعتقال شاب (30عاما) 2019-02-09 | 21:39:23 أقدم مجهولون مساء اليوم السبت على القاء عبوة ناسفة على منزل في بلدة كفرمندا , مما...

بركة: حينما نتوجه للعالم حريٌّ بنا أن نكون موحدين 2019-02-09 | 20:59:47 قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، مساء اليوم السبت، إنه...

طعن رجل في صفد واعتقال زوجته 2019-02-09 | 21:05:34 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 46 عاماً اصيب...

ريفلين: إسرائيل ستلاحق مرتكبي العمليات ومساعديهم أينما كانوا 2019-02-09 | 21:03:52 أكد الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين ان إسرائيل لن تطأطئ رأسها البتة ولن تألو...

اختتام اسبوع الانترنت الآمن في ابتدائية مشيرفة الجماهيرية 2019-02-09 | 15:04:34 اختتمت هذا الاسبوع مدرسة مشيرفة الابتدائية الجماهيرية فعاليات الابحار الآمن في...

النائب أيمن عودة يجمع 650 الف شيكل ويسلّمهم لفريق سخنين 2019-02-09 | 14:58:34 بادر النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالشهر الاخير بجمع مبلغ 650 الف شيكل من...

حريق منزل في يافة الناصرة يسفر عن اصابة خطيرة 2019-02-09 | 11:41:19 اسفر حريق منزل في بلدة يافة الناصرة عن اصابة سيدة (٧٠ عاما) بجراح خطيرة ورجل (٦٧)...

ام الفحم تشيع جثمان الشابة سوار قبلاوي ضحية القتل في تركيا 2019-02-09 | 12:21:45 شيّعت جماهير غفيرة من مدينة ام الفحم، اليوم السبت، جثمان القتيلة سوار زكريّا...

انقطاع بتزويد المياه في اكسال بسبب أعمال تعقيم يوم الاثنين 2019-02-09 | 11:17:48 عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن:...