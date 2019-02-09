القاء, عبوة, ناسفة, على, منزل, في, كفرمندا, على, خلفية, الانتخابات, واعتقال, شاب, (30عاما),

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قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، مساء اليوم السبت، إنه...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 46 عاماً اصيب...
أكد الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين ان إسرائيل لن تطأطئ رأسها البتة ولن تألو...
اختتمت هذا الاسبوع مدرسة مشيرفة الابتدائية الجماهيرية فعاليات الابحار الآمن في...
بادر النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالشهر الاخير بجمع مبلغ 650 الف شيكل من...
اسفر حريق منزل في بلدة يافة الناصرة عن اصابة سيدة (٧٠ عاما) بجراح خطيرة ورجل (٦٧)...
شيّعت جماهير غفيرة من مدينة ام الفحم، اليوم السبت، جثمان القتيلة سوار زكريّا...
عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن:...
اقيمت يوم الجمعة 8.2 الامسية الثانية عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب...
اعلنت عائلة الشابة سوار قبلاوي ضحية حادث القتل الذي وقع في تركيا , ان الجنازة...