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القاء عبوة ناسفة على منزل في كفرمندا على خلفية الانتخابات واعتقال شاب (30عاما)



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أقدم مجهولون مساء اليوم السبت على القاء عبوة ناسفة على منزل في بلدة كفرمندا , مما ادى الى اضرار جسيمة في المبنى وبالسيارة ولم يبلغ عن اصابات .


الشرطة وصلت للمكان وبعد التحقيقات الاولية تم اعتقال شاب 30 عاما بشبهة ضلوعه بالقاء  العبوة , وكما جاء في بيان شرطة الشمال أن الخلفية تعود لنتائج الانتخابات للسلطة المحلية .
القاء عبوة ناسفة على منزل في كفرمندا على خلفية الانتخابات واعتقال شاب (30عاما)




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