القاء, عبوة, ناسفة, على, منزل, في, كفرمندا, على, خلفية, الانتخابات, واعتقال, شاب, (30عاما),

أقدم مجهولون مساء اليوم السبت على القاء عبوة ناسفة على منزل في بلدة كفرمندا , مما ادى الى اضرار جسيمة في المبنى وبالسيارة ولم يبلغ عن اصابات .

الشرطة وصلت للمكان وبعد التحقيقات الاولية تم اعتقال شاب 30 عاما بشبهة ضلوعه بالقاء العبوة , وكما جاء في بيان شرطة الشمال أن الخلفية تعود لنتائج الانتخابات للسلطة المحلية .