ريال, مدريد, ينقض, على, وصافة, الليجا, بثلاثية, في, الديربي,

حقق ريال مدريد، الانتصار بنتيجة 3-1، في ديربي العاصمة الإسبانية، ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 23 من عمر الليجا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ثلاثية الفريق الملكي حملت توقيع كاسيميرو في الدقيقة 16، وراموس في الدقيقة 43، وجاريث بيل في الدقيقة 74، بينما سجل جريزمان، هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 25.وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثالث.تصوير :afp