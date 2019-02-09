تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-09 21:39:23 القاء عبوة ناسفة على منزل في كفرمندا |  2019-02-09 20:59:47 بركة: حينما نتوجه للعالم حريٌّ بنا أن نكون موحدين |  2019-02-09 21:05:34 طعن رجل في صفد واعتقال زوجته |  2019-02-09 21:03:52 ريفلين: إسرائيل ستلاحق مرتكبي العمليات ومساعديهم أينما كانوا |  2019-02-09 18:40:33 دانون يطالب مجلس الأمن بإدانة عملية القتل قرب القدس |  2019-02-09 18:39:13 في هذه الحالة تصبح المعكرونة والأرز "خطرا قاتلا" |  2019-02-09 18:31:01 بالصور: مانشستر يونايتد يُسقط فولهام ويدخل المربع الذهبي مؤقتا |  2019-02-09 18:29:25 تظاهرات السترات الصفراء تتواصل في فرنسا |  2019-02-09 18:25:31 غضب إسرائيلي- نائبتان ديمقراطيتان تؤيدان علنا الـ "BDS" |  2019-02-09 15:03:12 عباس يقرر تأجيل تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة |  2019-02-09 14:58:34 النائب أيمن عودة يجمع 650 الف شيكل ويسلّمهم لفريق سخنين |  2019-02-09 11:41:19 حريق منزل في يافة الناصرة يسفر عن اصابة خطيرة |  2019-02-09 12:21:45 ام الفحم تشيع جثمان الشابة سوار قبلاوي ضحية القتل في تركيا |  2019-02-09 11:13:20 مسابقة معرفة الكتاب المقدس تستضيف سيادة المطران بولس ماركوتسو النائب البطريركي للاتين في القدس |  2019-02-09 08:30:47 ترامب سيجتمع مع كيم جونغ أون في هانوي نهاية الشهر الحالي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد ينقض على وصافة الليجا بثلاثية في الديربي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق ريال مدريد، الانتصار بنتيجة 3-1، في ديربي العاصمة الإسبانية، ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم السبت، في إطار الجولة الـ 23 من عمر الليجا، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ثلاثية الفريق الملكي حملت توقيع كاسيميرو في الدقيقة 16، وراموس في الدقيقة 43، وجاريث بيل في الدقيقة 74، بينما سجل جريزمان، هدف أتلتيكو مدريد في الدقيقة 25.
وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة في المركز الثالث.

تصوير :afp




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, ينقض, على, وصافة, الليجا, بثلاثية, في, الديربي,

تابعونــا

بالصور: مانشستر يونايتد يُسقط فولهام ويدخل المربع الذهبي مؤقتا بالصور: مانشستر يونايتد يُسقط فولهام ويدخل المربع الذهبي مؤقتا 2019-02-09 | 18:31:01

واصل مانشستر يونايتد، نتائجه المبهرة بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار...

برشلونة يضع شرطين للتضحية بكوتينيو برشلونة يضع شرطين للتضحية بكوتينيو 2019-02-09 | 08:32:24

كشف تقرير صحفي إسباني، أن إدارة برشلونة وضعت شرطين لاتخاذ قرار التضحية...

غياب سداسي عن قائمة ريال مدريد في الديربي غياب سداسي عن قائمة ريال مدريد في الديربي 2019-02-09 | 07:03:28

أعلن سانتياجو سولاري، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق التي ستخوض مواجهة...

سخرية عارمة من راموس بعد "زحلقة" الكلاسيكو (فيديو) سخرية عارمة من راموس بعد "زحلقة" الكلاسيكو (فيديو) 2019-02-08 | 12:50:12

تعرض سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، لسخرية عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي،...

برشلونة يدشن مرحلة "ما بعد ميسي" برشلونة يدشن مرحلة "ما بعد ميسي" 2019-02-08 | 11:07:06

في تصريح قد يكون صادما لعشاق ليونيل ميسي وفريقه برشلونة، قال رئيس النادي...

رونالدو يتلقى خبر أمه "المؤلم" بعد أيام من عيد ميلاده رونالدو يتلقى خبر أمه "المؤلم" بعد أيام من عيد ميلاده 2019-02-08 | 10:03:32

بعد أيام فقط على عيد ميلاده الخامس والثلاثين، تلقى نجم كرة القدم البرتغالي،...

الشرطة البريطانية تؤكد أن الجثة المنتشلة تعود للاعب المفقود الشرطة البريطانية تؤكد أن الجثة المنتشلة تعود للاعب المفقود 2019-02-08 | 08:29:20

قالت الشرطة البريطانية في بيان، إنه جرى التعرف رسميا على جثة إميليانو سالا لاعب...

جريزمان ينتظر دعما مضاعفا في الديربي جريزمان ينتظر دعما مضاعفا في الديربي 2019-02-07 | 19:12:21

أكد الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، أن فريقه يسعى لتحقيق الانتصار...

تحديد موعد زواج اوزيل والممثلة التركية أمينة جولشن تحديد موعد زواج اوزيل والممثلة التركية أمينة جولشن 2019-02-07 | 16:45:08

تحدد موعد ومكان زفاف مسعود أوزيل والنجمة التركية أمينة جولشن بعد أيام قليلة من...

بعد كلاسيكو الأرض .. بيكيه "يطلق النار" على راموس بعد كلاسيكو الأرض .. بيكيه "يطلق النار" على راموس 2019-02-07 | 16:45:36

بعد الكلاسيكو المثير الذي جمع بينهما، الأربعاء، أطلق مدافع برشلونة جيرارد بيكيه،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احتراق 6 قوارب اطفاء اندلاع النار بحيرة طبريا اشجار اصابة خطيرة اطلاق نار البعنة أبو سنان دير الاسد حادث مجهول اسعاف شرطة تحقيق مستشفى شاب قرية اعمال مشينة قاصر جسر الزرقاء مشتبه شاب تمديد اعتقال شرطة محكمة منطقة 9 ضحايا عرب خلال عطلة عيد الفطر حاودث طرق قتيل غرق اصابة اطلاق نار نيشر قرب حيفا جثة امرأة داخل سيارة العثور الشرطة اسعاف وفاة طاقم طبي تحقيق السجن عام سائق رخصة مسحوبة من عرعره عاره المثلث المحكمة ضبط شرطة سير مرورصالح جربوني عرابة اطلاق نار رصاصات سيارات تهديد سكب زيت محروق مدخل بيته المدرسة التكنولوجية قرية ابو سنان تحتفل تخريج الفوج ال 13 طلابها اهالي حضور اصابة شابين يركا اصطدام محطة باص حافلات سيارة حادث طرق مروع اسعاف شرطة خيمة التواصل السلام كفر مندا نصب ساحة المواجهات المفرقعات انتخابات رئاسة مجلس محلي دارين طاطور بوستات فيسبوك نشر فيديو صور اسراء عابد لائحة اتهام الناصرة المحكمة بنك العمال هبوعليم فرع طبريا اضرار جسيمة اطفاء نحف مدرسة نعمت تخريج فوج ال 21 احتفال طلاب قرية التكنولوجية اهالي مشاركة واسعة منعم عطا الله سمعان وفاة نام لم يستيقظ معليا فسوطة وفاة الشاب مصرع 29 قتيلا عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام الحالي 2016 المجتمع العربي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com