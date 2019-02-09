طعن, رجل, في, صفد, واعتقال, زوجته,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 46 عاماً اصيب بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن مساء اليوم السبت في مدينة صفد .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق واعتقلت زوجته البالغة من العمر 39 عاماً بشبهة طعنه بعد خلاف تطور بينهما مما ادى الى طعنه .