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طعن رجل في صفد واعتقال زوجته



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 46 عاماً اصيب بجراح متوسطة اثر تعرضه للطعن مساء اليوم السبت في مدينة صفد .


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق واعتقلت زوجته البالغة من العمر 39 عاماً بشبهة طعنه بعد خلاف تطور بينهما مما ادى الى طعنه .
طعن رجل في صفد واعتقال زوجته




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