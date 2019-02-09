ريفلين: إسرائيل ستلاحق مرتكبي العمليات ومساعديهم أينما كانوا

أكد الرئيس الاسرائيلي رؤوبين ريفلين ان إسرائيل لن تطأطئ رأسها البتة ولن تألو جهدًا في مكافحة الإرهاب دون هوادة مضيفًا أن الأجهزة الأمنية ستظل تلاحق مرتكبي العمليات الإرهابية ومساعديهم أينما كانوا وحيثما وجودوا وفي كل مكان يختبئون فيه حتى يلقى القبض عليهم. ويفيد مراسلنا أن رئيس الدولة أثني على قوات الأمن لسرعة القائها القبض على مرتكب جريمة قتل الشابة أوري أنسباخر أول أمس. وبعث رئيس الدولة بتعازيه الى عائلة الفقيدة.