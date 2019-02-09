حلا, شيحةحلا, شيحة, تعلق, على, تخلي, سهير, رمزي, وشهيرة, عن, الحجاب,

انضمت الفنانة المصرية حلا شيحة، للمدافعين عن الفنانتين سهير رمزي، وشهيرة، بعد خلعهما للحجاب.

وقالت في تدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «الجميلتان سهير رمزي وشهيرة تتخليان عن الحجاب. هل ده سبب لكمية الإهانة والشتيمة اللي اتعرضوا ليها؟».وأضافت: «لا حول ولا قوة إلا بالله، يا جماعة افهموا لو سمحتم إنّ دي حرية شخصية».ووجهت رسالة لكل المنتقدين قالت فيه: «كونوا متحضرين في الانتقاد بأسلوب راقي أو من الأفضل ألا تتدخلوا عشان متأذوش الناس وانتو مش حاسين».وكانت حلا شيحة، قد تعرضت لانتقادات حادة بعد قرار عودتها إلى الفن وخلع النقاب، وأصدرت توضيحًا إلى متابعيها، أكدت فيه أنه لا أحد يعرف أحوالها، أو أسباب خلعها للحجاب حتى يحاسبها، وأشارت إلى أنها لم تقل يومًا إنّ الفن حرام.وأضافت: «أنا فقط قلت إنني أخطأت في بعض الأحيان، ونحن بشر نخطئ ونصيب أحيانًا، وأنا ابتعدت 12 سنة وتقربت من الله أكثر، فكيف تكون هذه المدة كلها نفاقًا؟».وتابعت: «قراري الآن قد لا يفهمه الكثيرون، وهو بيني وبين ربي، وأنا مش داعية، أنا إنسانة عادية مثل كل البنات، يا ريت بدل سوء الظن نُحسن الظن ببعض، وإذا كنت مش لابسة الحجاب لا ينفي أني مؤمنة بفرضيته».