حلا, شيحةحلا, شيحة, تعلق, على, تخلي, سهير, رمزي, وشهيرة, عن, الحجاب,

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عبّرت الفنانة نانسي عجرم عن شكرها العميق لزملائها الفنانين وكل الأصدقاء...
كشفت الفنانة المعتزلة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل عن أول صورة لوالدتها من مرحلة...
وافقت وزارة الداخلية العراقية يوم أمس الخميس على طلب الفنان كاظم الساهر...
تألقت الفنانة اللبنانية مايا دياب في حفل غنائي حاشد احيته في في المكسيك، وحرصت...
احتفل الفنان المصري محمد هنيدي، بعيد ميلاده الـ 54 على المسرح وبعد انتهاء عرض...
تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن عدد من المآسي التي عاشتها في حياتها،...
خطفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الأنظار من خلال الصورة التي نشرتها عبر...
مفاجأة خاصة أعدّها فريق عمل مسلسل «خمسة ونص»، لبطلته، الفنانة اللبنانية نادين...
فصل جديد تشهده الحرب الباردة بين مايا دياب ووائل كفوري، والتي نتجت عن تصريح كفوري...
ضمن الإجازة التي تقضيها الفنانة مايا دياب خارج لبنان وفي إحدى المناطق...