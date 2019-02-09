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دانون يطالب مجلس الأمن بإدانة عملية القتل قرب القدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون مجلس الامن الدولي بإدانة عملية القتل التي راحت ضحيتها المواطنة الاسرائيلية اوري أنسباخر جنوب القدس أول أمس الخميس.


وقال دانون خلال اجتماعه مع رئيس المجلس انطاليو نادونغ مابا إنه يتعين على المنظمة الدولية من الناحيتين الأخلاقية والقيمية اسماع صوت واضح لشجب الجريمة البربرية والعمل بحزم ضد ثقافة الإرهاب السائدة في السلطة الفلسطينية والتي تزعزع الاستقرار في المنطقة وتمس بالأبرياء. وأضاف السفير دانون ان سكوت مجلس الامن الدولي عن جرائم إرهابية من هذا القبيل لن يساهم في محاربة الإرهاب وانما سيتيح المجال امام تعاظم موجات الكراهية.
دانون يطالب مجلس الأمن بإدانة عملية القتل قرب القدس




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