كلمات متعلقةفي, هذه, الحالة, تصبح, المعكرونة, والأرز, "خطرا, قاتلا",
إن النظافة مسألة شخصية بحتة وهناك اختلافات في عادات النظافة، التي تناسب كل شخص....
توصلت دراسة حديثة إلى أن الجلوس أمام التلفاز لساعة واحدة في اليوم، قد يزيد من خطر...
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توصل علماء من جامعة طوكيو اليابانية إلى أن الاحترار العالمي يسبب انخفاض مستوى...
أجابت دراسة حديثة، أجريت في الولايات المتحدة، عن تساؤل لطالما فرض نفسه على الآباء...
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