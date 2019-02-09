بالصور:, مانشستر, يونايتد, يُسقط, فولهام, ويدخل, المربع, الذهبي, مؤقتا,

واصل مانشستر يونايتد، نتائجه المبهرة بقيادة المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، حيث حقق فوزا سهلا على مضيفه فولهام 3-0، اليوم السبت، بافتتاح المرحلة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

وسجل أهداف مانشستر يونايتد، كل من الفرنسي بول بوجبا (14 و65 من ركلة جزاء)، ومواطنه أنتوني مارسيال (23).وتقدم مانشستر يونايتد بهذه النتيجة إلى المركز الرابع مؤقتا برصيد 51 نقطة، بفارق نقطة عن تشيلسي الخامس، الذي سيلعب مباراته في الجولة ذاتها غدا أمام مانشستر سيتي، فيما تجمد رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).ولجأ سولسكاير في هذه المباراة إلى طريقة اللعب 4-3-3، فتكون الخط الخلفي من الرباعي ديوجو دالوت وكريس سمولينج وفيل جونز ولوك شاو، وتناوب كل من نيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا على القيام بدور لاعب الارتكاز في خط الوسط، مقابل تقدم بوجبا للمواقع الأمامية بغية دعم الخط الأمامي المكون من خوان ماتا ومارسيال وروميلو لوكاكو.في المقابل، اعتمد مدرب فولهام كلاوديو رانييري على طريقة اللعب 4-2-3-1، فتشكل الخط الدفاعي من دينيس أودوي وماكسيم لي مارتشاند وتيم ريرن وجو برايان، ولعب كالوم تشامبرز كلاعب ارتكاز في خط الوسط بمعاونة جان ميشال سيري، ووقف كل من أندريه شورله ولوتشيانو فييتو ورايان بابل وراء رأس الحربة الصربي ألكسندر متروفيتش.تصوير:afp